Прыгун в воду Шлейхер назвал высокими нормативы для попадания на чемпионат Европы

Серебряный призёр чемпионата мира по прыжкам в воду россиянин Никита Шлейхер оценил нормативы для попадания на чемпионат Европы – 2026.

«Я немного недоволен тем, что не набрал отборочную сумму, чтобы выполнить норматив для чемпионата Европы в Париже. Выиграть важно, но и баллы хочется получше. Недосказанность есть, но соревнования всё расставили по своим местам. Мы с Женей первые и вторые, как и было раньше. С Кузнецовым сколько лет мы уже вместе! Уже привыкли с ним, что много лет то он первый, а я второй, то наоборот. Это нормально.

Нормативы достаточно высокие. Никто из парней ещё не выполнил. Подробности у руководства спросите. Но мне лично без разницы, какой норматив. Просто нужно делать свою работу. Тренировка – процесс творческий, как скажет тренер. Бывает, с первого раза всё идёт, бывают проблемы. Дальше будем работать исходя из того, как скажет руководство», – передаёт слова Шлейхера корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.