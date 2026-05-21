Призёр ОИ Кузнецов: после такой травмы как у меня 99% людей не вернулись бы в спорт

Призёр ОИ Кузнецов: после такой травмы как у меня 99% людей не вернулись бы в спорт
Призёр Олимпийских игр российский прыгун в воду Евгений Кузнецов поделился эмоциями от выступления на чемпионате России после тяжёлой травмы. Кузнецов стал серебряным призёром в соревнованиях на трёхметровом трамплине.

«Я очень рад. После такой травмы как у меня, после которой 99% людей просто не вернулись бы в спорт стать вторым – это здорово. Я проделал титаническую работу и проиграл только Никите Шлейхеру, а он уже мастодонт в нашем виде спорта, практически не промахивается, показывает красивые прыжки.

Было тяжело, скажу честно. Я отвык соревноваться, год не выступал. Нужно было делать шестую попытку. Я знал, что умею делать этот прыжок. Встал на трамплин, выдохнул – и пошёл. Будь что будет! И получилось. Поругал себя за пятый прыжок. Это был мой любимый прыжок. К сожалению, открылся, не поверил себе. Думал, что немножко на спину упаду и это была моя ошибка.

Если бы верил в себя до конца, был в полной кондиции, хорошей форме, то конечно, я бы такую оплеуху не получил. И эти шесть с половиной баллов не дали мне продолжить борьбу уже с Никитой. Нужен месяц-полтора и войду в полные кондиции.

Что касается чемпионата Европы, то у нас существует норматив. Дальнейший состав команды будет определять старший тренерский состав. А там посмотрим. Всё, стартов больше нет. Следующие соревнования пройдут уже в Париже. Очень надеюсь, что мы с Никитой туда поедем, будем защищать нашу Родину. Думаю, подойдем к этому турниру в еще более хорошей форме», – передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

