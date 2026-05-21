Николай Гуляев переизбран на пост президента Союза конькобежцев России

В четверг в здании Олимпийского комитета России прошла конференция Союза конькобежцев России. Её главным итогом стало единогласное переизбрание Николая Гуляева на пост президента организации. Он занимал эту должность с июня 2022 года, был единственным кандидатом и избран на новый четырёхлетний срок.

Николай Гуляев — заслуженный мастер спорта СССР (1987), олимпийский чемпион 1988 года в беге на 1000 метров (Калгари, олимпийский рекорд 1,13,03), абсолютный чемпион мира 1987 года в классическом многоборье (Херенвен), чемпион Европы 1987 года (Тронхейм), многократный чемпион СССР, лауреат приза Оскара Матисена (1987).