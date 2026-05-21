«Ухта» обыграла «Норильский никель» в четвёртом матче полуфинала Суперлиги
Сегодня, 21 мая, состоялся четвёртый матч полуфинала Суперлиги по футзалу. Клуб «Ухта» из одноимённого города одержал победу над комадой «Норильский никель» Норильск. Встреча завершилась со счётом 4:4 в основное время, после чего была проведена серия пенальти. В ней «Ухта» победила с результатом 5:4.

Бетсити Суперлига . 1/2 финала
21 мая 2026, четверг. 15:00 МСК
Норильский никель
Норильск
Окончен
4 : 4
4 : 5
Ухта
Ухта
1:0 Кудзиев – 3'     2:0 Давыдов – 6'     3:0 Антошкин – 18'     3:1 Павлов – 25'     4:1 Лялин – 30'     4:2 Прудников – 35'     4:3 Денисов – 39'     4:4 Парадински – 39'    
Удаления: Нандо – 43' / нет

Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Ухты». Благодаря этой победе клуб вышел в финал Суперлиги. Соперником «Ухты» в заключительной стадии станет «Тюмень»

Действующим чемпионом России является «Ухта». В финальной серии розыгрыша Суперлиги-2024/2025 футболисты этого клуба оказались сильнее «Газпром-Югра» со счётом 4-3.

