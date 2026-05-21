«Ухта» обыграла «Норильский никель» в четвёртом матче полуфинала Суперлиги

Сегодня, 21 мая, состоялся четвёртый матч полуфинала Суперлиги по футзалу. Клуб «Ухта» из одноимённого города одержал победу над комадой «Норильский никель» Норильск. Встреча завершилась со счётом 4:4 в основное время, после чего была проведена серия пенальти. В ней «Ухта» победила с результатом 5:4.

Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Ухты». Благодаря этой победе клуб вышел в финал Суперлиги. Соперником «Ухты» в заключительной стадии станет «Тюмень»

Действующим чемпионом России является «Ухта». В финальной серии розыгрыша Суперлиги-2024/2025 футболисты этого клуба оказались сильнее «Газпром-Югра» со счётом 4-3.