«Ухта» обыграла «Норильский никель» в четвёртом матче полуфинала Суперлиги
Сегодня, 21 мая, состоялся четвёртый матч полуфинала Суперлиги по футзалу. Клуб «Ухта» из одноимённого города одержал победу над комадой «Норильский никель» Норильск. Встреча завершилась со счётом 4:4 в основное время, после чего была проведена серия пенальти. В ней «Ухта» победила с результатом 5:4.
Бетсити Суперлига . 1/2 финала
21 мая 2026, четверг. 15:00 МСК
Норильский никель
Норильск
Окончен
4 : 4
4 : 5
Ухта
Ухта
1:0 Кудзиев – 3' 2:0 Давыдов – 6' 3:0 Антошкин – 18' 3:1 Павлов – 25' 4:1 Лялин – 30' 4:2 Прудников – 35' 4:3 Денисов – 39' 4:4 Парадински – 39'
Удаления: Нандо – 43' / нет
Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Ухты». Благодаря этой победе клуб вышел в финал Суперлиги. Соперником «Ухты» в заключительной стадии станет «Тюмень»
Действующим чемпионом России является «Ухта». В финальной серии розыгрыша Суперлиги-2024/2025 футболисты этого клуба оказались сильнее «Газпром-Югра» со счётом 4-3.
