Президент ПКР Рожков: плотно работаем по переходу из Европы в Азию

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков проинформировал о том, что организация продолжает работу по переходу в Азию.

«Мы ждём президента Азиатского паралимпийского комитета. Мы плотно работаем по переходу из Европы в Азию. Надеемся, что долетит президент Африканского паралимпийского комитета. На сегодняшний день солидарность и мир, наверное, главное», — приводит слова Рожкова ТАСС.

Ранее президент ПКР заявил о достижении предварительной договорённости о переходе организации в Азию. Однако он подчеркнул, что необходимо решить ряд юридических вопросов и соблюсти определённые тонкости.