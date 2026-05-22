Глава ПКР Рожков: недружественные страны могут снова поднять вопрос о нашем исключении

Глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков отметил, что международное сотрудничество крайне необходимо: недружественные страны могут выступить с инициативой повторно отстранить российских атлетов от участия в соревнованиях.

Какие перспективы открываются в условиях международного сотрудничества?
— На последней ассамблее в Сеуле было принято важное решение, где нас поддержали, и после были сняты все ограничения. Это сотрудничество надо поддерживать. Каждый раз могут быть приняты какие‑то решения. Недружественные страны могут снова поднять вопрос о нашем исключении. Поэтому важно поддерживать международное сотрудничество. За то время, когда мы были под санкциями, многие страны по нам соскучились.

— Какую роль играет дипломатия в работе ПКР на сегодняшний день?
— Уже то, что сегодня приехали представители 40 стран, которые не побоялись и присоединились к нам, говорит о многом. Кроме того, мы ждем президента Паралимпийского комитета Азии. Мы тесно работаем, подавали запросы о переходе из Европы в Азию. Надеемся, что долетит президент Паралимпийского комитета Азии. Дипломатии мы уделяем много внимания, учитывая, что 10 лет мы были под санкциями, — приводит слова Рожкова «Матч ТВ».

