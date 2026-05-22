В Рязани стартовали Летние спортивные игры «Роснефти»

В Рязани прошёл первый отборочный этап ХХI Летних спортивных игр «Роснефти». Спортсмены из Красноярска, Уфы, Самары, Ангарска, Оренбурга и Москвы на протяжении четырёх дней боролись за 33 комплекта наград в личном и командном зачётах.

Регламент Летних игр предусматривает отборочные этапы и финал. Каждый раунд состоит из 20 индивидуальных (в том числе плавание, лёгкая атлетика, гиревой спорт, шахматы) и командных (баскетбол, волейбол, мини-футбол и т. д.) дисциплин.

По итогам рязанского этапа путёвки в финальную часть Летних игр завоевали команды «РН-Ванкор» и «Ангарского завода полимеров». Отборочные этапы также состоятся в Самаре, Тюмени, Краснодаре, Ханты-Мансийске, Уфе, Красноярске и Москве.

Развитие и поддержка профессионального и массового спорта — одно из ключевых направлений социальной политики «Роснефти». Компания ежегодно проводит Летние и Зимние спортивные игры, в которых участвуют тысячи нефтяников.

