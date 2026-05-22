Новая премия «Лучший букмекер» от «Чемпионата»

Спортивный портал «Чемпионат» объявил о запуске своей первой премии «Лучший букмекер», приуроченной ко Дню российского букмекера. Проект призван определить компании, которые предлагают пользователям наиболее качественные, удобные и технологичные решения на рынке спортивных ставок.

В рамках премии предусмотрены четыре основные номинации: «Лучшие условия», «Система лояльности и поддержка клиентов», «Удобство использования» и «Лучший киберспортивный букмекер». В каждой из них участники голосования будут распределять компании с первого по третье место, а главный победитель в номинации «Лучший букмекер» определится по сумме баллов, набранных во всех категориях.

Победителей премии выберут сразу три независимые стороны – читатели «Чемпионата», отраслевые эксперты и редакция портала. Каждая из групп получит равный вес в итоговом решении, что позволит сделать результаты максимально прозрачными, объективными и сбалансированными.

В «Чемпионате» отмечают, что в индустрии уже существуют профессиональные премии, однако по-настоящему полная оценка невозможна без участия спортивной аудитории – болельщиков, для которых ставки стали частью культуры спорта и дополнительным развлечением. Именно поэтому в основе премии лежит объединение трёх точек зрения: пользовательской, экспертной и редакционной.

Народное голосование продлится до 17 июня. Итоги будут опубликованы 28 июня на championat.com – в День российского букмекера.