Линдси Вонн формально могут включить в сборную США

Олимпийская чемпионка 2010 года в Ванкувере Линдси Вонн может быть формально включена в сборную США на следующий сезон, несмотря на длительную реабилитацию после падения на Олимпиаде в Милане. Об этом сообщает AP News.

Линдси Вонн попала в число 48 спортсменов, рекомендованных к включению в состав горнолыжной сборной США на предстоящий сезон. Однако это формальность, поскольку 41-летней Вонн предстоит ещё полтора года реабилитации. Сама Линдси заявляла, что рассматривает вариант завершения спортивной карьеры.

Процесс включения — это первый этап формирования сборной США по горнолыжному спорту. Те горнолыжники, которые выполнят требования, будут официально объявлены в составе сборной в октябре. Стартовые гонки Кубка мира начнутся в конце октября с гигантского слалома в Зёльдене (Австрия).

Напомним, Линди Вонн упала в женской гонке скоростного спуска 8 февраля на Играх в Милане/Кортине. Она получила сложный перелом большеберцовой кости, который едва не привёл к ампутации левой ноги. Вонн уже перенесла восемь операций на ногу.

