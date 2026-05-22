ЧМ по хоккею с мячом — 2027 отменен из-за неучастия России и Беларуси

Комментарии

Федерации Швеции, Финляндии и Норвегии совместно объявили, что не будут проводить чемпионат мира по хоккею с мячом в следующем году из-за финансовых причин и неучастия сборных России и Беларуси. Турниры предлагают проводить раз в два года.

В связи с этим Международная федерация бенди (FIB) приняла решение отменить как женский, так и мужской чемпионаты мира 2027 года.

«В текущих обстоятельствах, когда ни Россия, ни Беларусь не участвуют, мы видим необходимость в более устойчивом международном формате», — говорится в пресс-релизе генерального секретаря Шведской ассоциации бенди Даниэля Андерссона.

В последние годы просмотры чемпионата мира по хоккею с мячом сильно упали, что привело к значительному снижению финансирования, поскольку две крупные бенди-державы — Россия и Беларусь – были отстранены от международных соревнований с 2022 года.

