World Athletics отказала Беларуси в снятии санкций со спортсменов

Белорусская федерация лёгкой атлетики (БФЛА) сообщила, что совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) отказался снять санкции с белорусских атлетов, несмотря на рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК). Заявление опубликовано в телеграм-канале БФЛА.

«Решение МОК ввести санкции против Беларуси отличалось от решения, принятого Советом World Athletics в марте 2022 года. Хотя впоследствии МОК снял свои санкции, его меры не были идентичны тем, которые применила World Athletics. Многие международные федерации последовали рекомендации МОК и ввели санкции против Беларуси в 2022 году, а теперь приводят свои позиции в соответствие с обновлённой позицией МОК.

World Athletics избрала иной подход. Совет рассмотрел этот вопрос независимо, согласовал санкции, довёл причины этого решения до сведения общественности в то время, в том числе в письменном виде до вас», — приводит слова главы World Athletics Себастьян Коу БФЛА.

Данный ответ БФЛА получила после требования о созыве внеочередного заседания совета World Athletics в связи с новыми рекомендациями МОК.