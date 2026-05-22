Пловец Степанов поздравил «Локомотив» с завоеванием второго подряд Кубка Гагарина

Двукратный победитель Универсиады-2025 российский пловец Александр Степанов поздравил хоккейный клуб «Локомотив» Ярославль с победой в финале Кубка Гагарина — 2025/2026. Спортсмен является уроженцем города Рыбинска Ярославской области.

«Локомотив» в финале Кубка Гагарина встретился с казанским «Ак Барсом». Серия между командами завершилась со счётом 4-2 в пользу ярославского клуба. Финальный матч состоялся вчера, 21 мая, и завершился победой «Локомотива».

«Родные землячки, уважаемый «Локомотив», поздравляю вас с победой – второй подряд – в Кубке Гагарина. Спасибо, что подарили этот нереальный праздник всей Ярославской области, особенно моему любимому городу Рыбинску. Желаю продолжать в том же духе, не останавливайтесь!» — сказал Степанов в видео, опубликованном в официальном телеграм-канале Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

«Локомотив» взял Кубок Гагарина во второй раз подряд. В прошлогоднем финале клуб из Ярославля обыграл челябинский «Трактор» (4-1 в серии).