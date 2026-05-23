Чемпионат мира по бенди отменили на фоне отсутствия России и Беларуси

Международная федерация бенди (FIB) отменила проведение чемпионата мира 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Решение было принято из-за финансовых трудностей у сборных Финляндии, Норвегии и Швеции. Вместо этого страны предлагают проводить чемпионаты мира только раз в два года.

«В сложившейся ситуации, когда ни Россия, ни Беларусь не участвуют, мы видим необходимость в более устойчивой международной организации», — говорится в пресс-релизе генерального секретаря Шведской федерации бенди Даниэля Андерссона.

Отметим, что для юниорских и молодёжных команд (до 17 и 19 лет) чемпионаты мира пройдут в обычном режиме в Уппсале (Швеция).

Сборная России, которая является 12-кратным чемпионом мира, отстранена от международных турниров с 2022 года.