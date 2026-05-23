Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Карпов: Магнус Карлсен самый харизматичный шахматист современности, но зазнался

Карпов: Магнус Карлсен самый харизматичный шахматист современности, но зазнался
Комментарии

12‑й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов назвал норвежца Магнуса Карлсена самым харизматичным шахматистом современности.

«Сейчас Магнус Карлсен самый харизматичный шахматист. Конечно. Но он допустил ошибку, что прекратил бороться за звание чемпиона мира, хотя он был очевидным чемпионом. Зазнался. Я в свои лучшие годы мог бы без вопросов соперничать с Карлсеном. Выиграл бы или нет, но борьба бы была — это очевидно», — приводит слова Карпова ТАСС.

Магнус Карлсен — 16‑й чемпион мира по классическим шахматам и лидер мирового рейтинга, в 2022 году отказался защищать свой титул в матче против россиянина Яна Непомнящего.

Материалы по теме
Магнус Карлсен ответил, поддерживает ли кого-то в противостоянии Синнера и Алькараса
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android