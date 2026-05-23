Карпов: Магнус Карлсен самый харизматичный шахматист современности, но зазнался

12‑й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов назвал норвежца Магнуса Карлсена самым харизматичным шахматистом современности.

«Сейчас Магнус Карлсен самый харизматичный шахматист. Конечно. Но он допустил ошибку, что прекратил бороться за звание чемпиона мира, хотя он был очевидным чемпионом. Зазнался. Я в свои лучшие годы мог бы без вопросов соперничать с Карлсеном. Выиграл бы или нет, но борьба бы была — это очевидно», — приводит слова Карпова ТАСС.

Магнус Карлсен — 16‑й чемпион мира по классическим шахматам и лидер мирового рейтинга, в 2022 году отказался защищать свой титул в матче против россиянина Яна Непомнящего.