Каратисты Гаспарян и Басангова стали чемпионами Европы — 2026

Российские спортсмены Алтана Басангова и Эдуард Гаспарян завоевали золотые медали в личных первенствах на чемпионате Европы — 2026 по карате, который проходит во Франкфурте‑на‑Майне (Германия) с 20 по 24 мая.

В финальном поединке весовой категории до 61 кг Басангова одержала победу над хорваткой Мией Гретой Зорко. Гаспарян, выступавший в категории до 84 кг, победил Константиноса Мастрогианниса из Греции.

Алтана Басангова — победительница Кубка России и Кубка Дружбы, серебряный призёр чемпионата Европы среди юниоров и Игр БРИКС, а Эдуард Гаспарян — трёхкратный чемпион России, обладатель Кубка России и победитель Игр стран БРИКС.