Результаты второго этапа Бриллиантовой лиги — 2026 в Сямэне

Сегодня, 23 мая, в китайском Сямэне прошёл второй этап Бриллиантовой лиги — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований в Китае.
Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига – 2026. Второй этап. Сямэнь (Китай):
Женщины
100 м с/б
1. Масаи Расселл (США) – 12,14.
2. Тоби Амусан (Нигерия) – 12,28.
3. Девинн Чарльтон (Багамские острова) – 12,37.
200 м
1. Шерика Джексон (Ямайка) – 21,87.
2. Шона Миллер-Уйбо (Багамские острова) – 22,04.
3. Анавия Баттл (США) – 22,29.
1500 м
1. Эбби Колдуэлл (Австралия) – 3.57,26.
2. Бирке Хайлом (Эфиопия) – 3.57,79.
3. Эмили Маккей (США) – 3.58,13.
3000 м, стипль-чез
1. Перут Чемутаи (Уганда) – 8.51,06.
2. Уинфред Мутиле Яви (Бахрейн) – 8.51,54.
3. Фейт Черотич (Кения) – 8.52,53.
Метание копья
1. Янь Цзыи (Китай) – 71,74.
2. Сигрид Борге (Норвегия) – 65,00.
3. Адриана Вилагош (Сербия) – 64,64.
Прыжки в высоту
1. Юлия Левченко (Украина) – 1,99.
2. Ирина Геращенко (Украина) – 1,97.
3. Ламара Дистин (Ямайка) – 1,94.
Метание диска
1. Валари Сион (США) – 65,55.
2. Фэн Бинь (Китай) – 65,03.
3. Йоринде ван Клинкен (Нидерланды) – 64,27.
Мужчины
100 м
1. Фердинанд Оманьяла (Кения) – 9,94.
2. Гифт Леотлела (ЮАР) – 10,00.
3. Трейвон Бромелл (США) – 10,03.
110 м с/б
1. Джамал Бритт (США) – 13,07.
2. Рачид Муратаке (Япония) – 13,13.
3. Орландо Беннетт (Ямайка) – 13,20.
400 м
1. Бусанг Кебиначипи (Ботсвана) – 43,92.
2. Музала Самуконга (Замбия) – 44,04.
3. Закити Нене (ЮАР) – 44,40.
400 м с/б
1. Алисон дос Сантос (Бразилия) – 46,72.
2. Карстен Вархольм (Норвегия) – 46,82.
3. Калеб Дин (США) – 47,75.
5000 м
1. Аддису Йихуне (Эфиопия) – 12.57,32.
2. Мохамед Абдилаахи (Германия) – 12.57,90.
3. Биниам Мехари (Эфиопия) – 12.58,51.
Толкание ядра
1. Раджиндра Кэмпбелл (Ямайка) – 22,34.
2. Джордан Гайст (США) – 21,52.
3. Райан Краузер (США) – 21,41.
Прыжки в длину
1. Милтиадис Тентоглу (Греция) – 8,37.
2. Таджей Гейл (Ямайка) – 8,32.
3. Божидар Сарабоюков (Болгария) – 8,29.