Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Рассел выиграла этап БЛ, проиграв 0,2 секунды мировому рекорду на 110 м с барьерами

Рассел выиграла этап БЛ, проиграв 0,2 секунды мировому рекорду на 110 м с барьерами
Комментарии

Олимпийская чемпионка – 2026 в беге на 110 м с барьерами американка Масаи Рассел одержала победу на втором этапе Бриллиантовой лиги – 2026 в Сямэне, Китай.

Рассел показала результат 12,14 секунды, что лишь на 0,2 секунды уступает мировому рекорду нигерийки Тоби Амусан, установленному в июле 2022 года. Серебряным призёром этапа стала Амусан (12,28), замкнула тройку Девинн Чарлтон с Багамских островов (12,37).

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига – 2026. Второй этап. Сямэнь (Китай). 110 м с барьерами, женщины:

1. Масаи Рассел (США) – 12,14.
2. Тоби Амусан (Нигерия) – 12,28.
3. Девинн Чарлтон (Багамские острова) – 12,37.

Материалы по теме
Результаты второго этапа Бриллиантовой лиги — 2026 в Сямэне
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android