Рассел выиграла этап БЛ, проиграв 0,2 секунды мировому рекорду на 110 м с барьерами

Олимпийская чемпионка – 2026 в беге на 110 м с барьерами американка Масаи Рассел одержала победу на втором этапе Бриллиантовой лиги – 2026 в Сямэне, Китай.

Рассел показала результат 12,14 секунды, что лишь на 0,2 секунды уступает мировому рекорду нигерийки Тоби Амусан, установленному в июле 2022 года. Серебряным призёром этапа стала Амусан (12,28), замкнула тройку Девинн Чарлтон с Багамских островов (12,37).

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига – 2026. Второй этап. Сямэнь (Китай). 110 м с барьерами, женщины:

1. Масаи Рассел (США) – 12,14.

2. Тоби Амусан (Нигерия) – 12,28.

3. Девинн Чарлтон (Багамские острова) – 12,37.