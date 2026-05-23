18-летняя китаянка показала второй результат в истории в метании копья на этапе БЛ в Китае

18-летняя китайская копьеметательница Янь Цзыи одержала победу на втором этапе Бриллиантовой лиги в Сямэне, Китай, показав второй результат в истории – 71,74 м. Мировой рекорд, равный 72,28 м, принадлежит двукратной олимпийской чемпионке чешке Барборе Шпотаковой, он был установлен в 2008 году.

Серебро выиграла норвежка Сигрид Борге (65,00 м), замкнула тройку лидеров сербка Адриана Вилагош с результатом 64,64 м.

Стоит отметить, что результат Цзыи, показанный в Сямэне, также стал новым юниорским рекордом мира.

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига – 2026. Второй этап. Сямэнь (Китай). Метание копья, женщины:

1. Янь Цзыи (Китай) – 71,74.
2. Сигрид Борге (Норвегия) – 65,00.
3. Адриана Вилагош (Сербия) – 64,64.

