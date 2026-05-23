Йонас Вингегор выиграл 14-й этап «Джиро д’Италия» — 2026

Датский велогонщик Йонас Вингегор стал победителем 14-го этапа многодневной гонки «Джиро д’Италия» — 2026, который прошёл на территории Италии. Спортсмен преодолел дистанцию 133 км за 3 часа 53 минуты 1 секунду.

Второй результат показал австриец Феликс Галль, уступивший победителю 49 секунд. Тройку лидеров замкнул представитель Австралии Джей Хиндли – его отставание составило 58 секунд.

Велогонка «Джиро д'Италия» проводится в 109-й раз. Она проходит с 8 по 31 мая. Первый этап стартовал в Болгарии. На 14-м этапе спортсмены передвигались из Аосты в Пизу в Италии. Суммарно за 21 этап участники преодолеют 3459 км.