Сидаков поборол Ганишова в матчевой встрече Дагестана и Северной Осетии

Олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков в матчевой встрече Дагестана и Северной Осетии поборол Имама Ганишова со счётом 5:1. Спортсмены соревновались в весовой категории до 74 кг. Сидаков представляет Северную Осетию, Ганишов — Дагестан.

Ранее Сидаков проиграл Иналбеку Шериеву на мемориале Алиева и не смог отбираться на чемпионат Европы — 2026.

Также на этом турнире Заур Угуев оказался сильнее Артёма Гобаева (5:0) в весовой категории до 61 кг.

15 мая Бюро Объединённого мира борьбы (UWW) сообщило о допуске российских атлетов до международных соревнований с гимном и флагом страны во всех возрастных категориях.