Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сидаков поборол Ганишова в матчевой встрече Дагестана и Северной Осетии

Сидаков поборол Ганишова в матчевой встрече Дагестана и Северной Осетии
Комментарии

Олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков в матчевой встрече Дагестана и Северной Осетии поборол Имама Ганишова со счётом 5:1. Спортсмены соревновались в весовой категории до 74 кг. Сидаков представляет Северную Осетию, Ганишов — Дагестан.

Ранее Сидаков проиграл Иналбеку Шериеву на мемориале Алиева и не смог отбираться на чемпионат Европы — 2026.

Также на этом турнире Заур Угуев оказался сильнее Артёма Гобаева (5:0) в весовой категории до 61 кг.

15 мая Бюро Объединённого мира борьбы (UWW) сообщило о допуске российских атлетов до международных соревнований с гимном и флагом страны во всех возрастных категориях.

Материалы по теме
Российским борцам вернули флаг и гимн. Больше никаких ограничений!
Российским борцам вернули флаг и гимн. Больше никаких ограничений!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android