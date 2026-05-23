Павел Самусенко выиграл золотую медаль на этапе Mare Nostrum — 2026 в Монако

Российский пловец Павел Самусенко завоевал золотую медаль на дистанции 100 м на спине на этапе серии Mare Nostrum – 2026 в Монако.

Самусенко преодолел дистанцию, остановив секундомер на отметке 53,47 секунды. Вторым на финише стал аргентинец Улесес Саравия, который показал результат 53,58 секунды. Замкнул тройку лидеров венгр Адам Ясо (54,45 секунды). Восьмое место в заплыве занял ещё один двукратный чемпион мира — 2025 россиянин Мирон Лифинцев.

Плавание. Mare Nostrum – 2026. Монако. 100 м на спине, мужчины:

1. Павел Самусенко (Россия) — 53,47.
2. Улесес Саравия (Аргентина) — 53,58.
3. Адам Ясо (Венгрия) — 54,45…
8. Мирон Лифинцев (Россия) — 55,50.

