Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Пригода, Чикунова и Жигалов стали призёрами этапа Mare Nostrum в Монако

Пригода, Чикунова и Жигалов стали призёрами этапа Mare Nostrum в Монако
Комментарии

Российские пловцы Кирилл Пригода, Александр Жигалов и Евгения Чикунова стали призёрами этапа Mare Nostrum в Монако.

Двукратный чемпион мира – 2025 Кирилл Пригода стал серебряным призёром в заплыве на 200 м брассом, показав результат 2.09,51 минуты. Победителем в данном виде программы стал нидерландец Каспар Корбо (2.09,11), замкнул тройку призёров Александр Жигалов (2.11,01).

Призёр чемпионата мира – 2025 Евгения Чикунова стала третьей на дистанции 100 м брассом с результатом 1.07,55 минуты. Золотую медаль завоевала Алексанн Лепаж (1.06,08), серебро в активе у представительницы Нидерландов Тес Схаутен (1.07,12).

Материалы по теме
«Были слёзы радости». Как российские синхронистки впервые победили с флагом и гимном
«Были слёзы радости». Как российские синхронистки впервые победили с флагом и гимном
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android