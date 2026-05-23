Пригода, Чикунова и Жигалов стали призёрами этапа Mare Nostrum в Монако

Российские пловцы Кирилл Пригода, Александр Жигалов и Евгения Чикунова стали призёрами этапа Mare Nostrum в Монако.

Двукратный чемпион мира – 2025 Кирилл Пригода стал серебряным призёром в заплыве на 200 м брассом, показав результат 2.09,51 минуты. Победителем в данном виде программы стал нидерландец Каспар Корбо (2.09,11), замкнул тройку призёров Александр Жигалов (2.11,01).

Призёр чемпионата мира – 2025 Евгения Чикунова стала третьей на дистанции 100 м брассом с результатом 1.07,55 минуты. Золотую медаль завоевала Алексанн Лепаж (1.06,08), серебро в активе у представительницы Нидерландов Тес Схаутен (1.07,12).