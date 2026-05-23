Садулаев поборол Багаева в матчевой встрече Дагестана и Северной Осетии

Двукратный олимпийский чемпион российский вольник Абдулрашид Садулаев в матчевой встрече Дагестана и Северной Осетии поборол Алана Багаева со счётом 14:1. Спортсмены соревновались в весовой категории до 97 кг. Садулаев представляет Дагестан, Багаев – Северную Осетию.

Ранее также на этом турнире Заурбек Сидаков (Северная Осетия) поборол Имама Ганишова со счётом 5:1 в весовой категории до 74 кг, а Заур Угуев оказался сильнее Артёма Гобаева (5:0) в весе до 61 кг.

15 мая Бюро Объединённого мира борьбы (UWW) сообщило о допуске российских атлетов до международных соревнований с гимном и флагом страны во всех возрастных категориях.