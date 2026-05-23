Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Садулаев поборол Багаева в матчевой встрече Дагестана и Северной Осетии

Садулаев поборол Багаева в матчевой встрече Дагестана и Северной Осетии
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион российский вольник Абдулрашид Садулаев в матчевой встрече Дагестана и Северной Осетии поборол Алана Багаева со счётом 14:1. Спортсмены соревновались в весовой категории до 97 кг. Садулаев представляет Дагестан, Багаев – Северную Осетию.

Ранее также на этом турнире Заурбек Сидаков (Северная Осетия) поборол Имама Ганишова со счётом 5:1 в весовой категории до 74 кг, а Заур Угуев оказался сильнее Артёма Гобаева (5:0) в весе до 61 кг.

15 мая Бюро Объединённого мира борьбы (UWW) сообщило о допуске российских атлетов до международных соревнований с гимном и флагом страны во всех возрастных категориях.

Материалы по теме
Российским борцам вернули флаг и гимн. Больше никаких ограничений!
Российским борцам вернули флаг и гимн. Больше никаких ограничений!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android