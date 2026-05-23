Сборная Дагестана обыграла Осетию в матчевой встрече по вольной борьбе

В субботу, 23 мая, в Дагестане состоялась матчевая встреча между сборными Северной Осетии и Дагестана по вольной борьбе. Всего состоялись 10 схваток. Победу в противостоянии одержала дагестанская команда. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с подробными результатами матчевой встречи команд из двух субъектов в различных весовых категориях (жирным шрифтом выделены победители).

До 57 кг. Муса Мехтиханов (Дагестан) — Азамат Тускаев (Осетия) 3:2;

До 61 кг. Заур Угуев (Дагестан) — Артём Гобаев (Осетия) 5:0;

До 65 кг. Башир Магомедов (Дагестан) — Алик Хадарцев (Осетия) 10:0;

До 70 кг. Ибрагим Ибрагимов (Дагестан)— Давид Баев (Осетия) 6:5;

До 74 кг. Имам Ганишов (Дагестан) — Заурбек Сидаков (Осетия) 1:5;

До 79 кг. Ахмед Усманов (Дагестан) — Таймураз Салказанов (Осетия) 3:1;

До 86 кг. Аманула Расулов (Дагестан) — Артур Найфонов (Осетия) 1:4;

До 92 кг. Аманула Гаджимагомедов (Дагестан) — Арслан Багаев (Осетия) 10:6;

До 97 кг. Абдулрашид Садулаев (Дагестан) — Алан Багаев (Осетия) 14:1;

До 125 кг. Абдулла Курбанов (Дагестан)— Андрей Бестаев (Осетия) 2:1.