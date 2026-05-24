Сборная России выступит на ЧЕ по художественной гимнастике под национальным флагом

Российские спортсменки примут участие в чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии с национальной символикой. Это стало известно после публикации официального расписания турнира на сайте European Gymnastics.

В документах соревнований, которые пройдут в Варне с 27 по 31 мая, сборная России указана под своим официальным названием, а не в нейтральном статусе AIN. Российские гимнастки заявлены как в юниорской, так и во взрослой категориях, что фактически подтверждает возвращение национального флага на турниры под эгидой European Gymnastics.

Ранее World Gymnastics объявила о снятии ограничений для российских и белорусских спортсменов, разрешив участие с флагом и гимном. При этом Европейский гимнастический союз отдельно не выпускал официального заявления по этому поводу.