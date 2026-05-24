Яна Егорян выиграла бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию в Перу

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию российская саблистка Яна Егорян завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира по фехтованию в перуанской Лиме (Перу).

По ходу турнира Егорян победила россиянку Анастасию Шорохову (15:12), представительницу Узбекистана Зайнаб Дайибекову (15:13), немку Ларису Айфлер (15:12) и итальянку Мариэллу Виале (15:9). В полуфинале соревнований она уступила француженке Саре Нутча (7:15).

Для Яны Егорян бронза, полученная в Перу, стала уже четвёртой медалью в нынешнем розыгрыше Кубка мира.

Российские фехтовальщики принимают участие в международных стартах под эгидой Международной федерации фехтования (FIE) в нейтральном статусе.

