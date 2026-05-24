European Gymnastics допустил российских гимнастов до международных стартов без ограничений

Исполнительный комитет Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) вслед за международной федерацией (World Gymnastics) снял все ограничения на участие российских спортсменов на международных соревнованиях. Решение будет официально ратифицировано на внеочередной генеральной ассамблее, которая пройдёт в онлайн-формате в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба организации.

European Gymnastics синхронизировал свою позицию с решением Международной федерации гимнастики (FIG), которая ранее восстановила права российских атлетов во всех возрастных категориях и позволила им выступать с гимном, флагом и символикой страны.

Российские и белорусские атлеты смогут выступать на всех предстоящих международных соревнованиях без каких-либо ограничений.

На следующей неделе российские спортсменки выступят под национальной символикой на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который состоится с 27 по 31 мая в Варне (Болгария).