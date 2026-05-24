Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

European Gymnastics допустил российских гимнастов до международных стартов без ограничений

European Gymnastics допустил российских гимнастов до международных стартов без ограничений
Комментарии

Исполнительный комитет Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) вслед за международной федерацией (World Gymnastics) снял все ограничения на участие российских спортсменов на международных соревнованиях. Решение будет официально ратифицировано на внеочередной генеральной ассамблее, которая пройдёт в онлайн-формате в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба организации.

European Gymnastics синхронизировал свою позицию с решением Международной федерации гимнастики (FIG), которая ранее восстановила права российских атлетов во всех возрастных категориях и позволила им выступать с гимном, флагом и символикой страны.

Российские и белорусские атлеты смогут выступать на всех предстоящих международных соревнованиях без каких-либо ограничений.

На следующей неделе российские спортсменки выступят под национальной символикой на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который состоится с 27 по 31 мая в Варне (Болгария).

Материалы по теме
Сборная России выступит на ЧЕ по художественной гимнастике под национальным флагом
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android