Дегтярёв отреагировал на допуск российских гимнастов к международным стартам с флагом

Министр спорта Российской Федерации, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв высказался о допуске российских гимнастов ко всем международным соревнованиям с национальным гимном, флагом и символикой страны.

«Для наших атлетов это открывает доступ ко всему календарю международных стартов в Европе во всех гимнастических дисциплинах.

Рассматриваем это как ещё один шаг к восстановлению единого спортивного пространства, где главным критерием вновь становится спортивный результат, а не внешние ограничения», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

Напомним, European Gymnastics сегодня, 24 мая, допустил российских и белорусских атлетов до международных соревнований без ограничений.