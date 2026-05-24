«Чеховские медведи» уступили «Пермским медведям» в первом матче за третье место ЧР

Сегодня, 24 мая, состоялся первый матч за третье место мужского чемпионата России — 2025/2026 среди команд Суперлиги. Подмосковный гандбольный клуб «Чеховские медведи» уступил «Пермским медведям» со счётом 32:31 (17:16).

Гандбол. Суперлига-2025/2026. За 3-е место. Первый матч:

«Пермские медведи» Пермь — «Чеховские медведи» — 32:31 (17:16) (Болотин — 6; Шельменко — 5).

В Санкт-Петербурге «Зенит», действующий чемпион и победитель предварительного этапа текущего турнира, встретится в первом финальном матче с обладателем Кубка страны 2026 года ЦСКА. Первый матч состоится сегодня, 24 мая. Для побед в сериях за золото и бронзу нужно одержать две победы.