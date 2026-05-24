Норвежец Фредерик Дверснес выиграл 15-й этап «Джиро д’Италия» — 2026

Норвежский велогонщик Фредерик Дверснес Лавик стал победителем 15-го этапа многодневной велогонки «Джиро д’Италия» — 2026, который прошёл на территории Италии. Спортсмен преодолел дистанцию 157 км за 3 часа 3 минуты 18 секунд.

Второй результат показал итальянец Мирко Маэстро, тройку лидеров замкнул ещё один представитель этой страны Мартин Марселусси.

Велогонка «Джиро д'Италия» проводится в 109-й раз. Она проходит с 8 по 31 мая. Первый этап стартовал в Болгарии. На 15-м этапе спортсмены передвигались из Вогеры в Милан, следующая стадия многодневки пройдёт 26 мая. Суммарно за 21 этап участники преодолеют 3459 км.

