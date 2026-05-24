Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Евгения Чикунова одержала победу на 200 м брассом на этапе Mare Nostrum — 2026 в Монако

Евгения Чикунова одержала победу на 200 м брассом на этапе Mare Nostrum — 2026 в Монако
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата мира — 2025 российская пловчиха Евгения Чикунова выиграла золотую медаль на дистанции 200 м брассом на этапе Mare Nostrum — 2026 в Монако.

Чикунова преодолела дистанцию за 2.22,92 минуты. Второй на финише стала канадка Алексанн Лепаж с результатом 2.23,40, замкнула тройку лидеров представительница Нидерландов Тес Схаутен (2.24,50).

Плавание. Mare Nostrum — 2026. Монако. 200 м брасс, женщины:

1. Евгения Чикунова (Россия) – 2.22,92.
2. Алексанн Лепаж (Канада) – 2.23,40.
3. Тес Схаутен (Нидерланды) – 2.24,50.
4. Алина Змушко (Беларусь) – 2.25.17.
5. Кей-Лин Лоер (Швейцария) – 2.26.74.

Материалы по теме
«Были слёзы радости». Как российские синхронистки впервые победили с флагом и гимном
«Были слёзы радости». Как российские синхронистки впервые победили с флагом и гимном
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android