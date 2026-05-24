Евгения Чикунова одержала победу на 200 м брассом на этапе Mare Nostrum — 2026 в Монако

Серебряный призёр чемпионата мира — 2025 российская пловчиха Евгения Чикунова выиграла золотую медаль на дистанции 200 м брассом на этапе Mare Nostrum — 2026 в Монако.

Чикунова преодолела дистанцию за 2.22,92 минуты. Второй на финише стала канадка Алексанн Лепаж с результатом 2.23,40, замкнула тройку лидеров представительница Нидерландов Тес Схаутен (2.24,50).

Плавание. Mare Nostrum — 2026. Монако. 200 м брасс, женщины:

1. Евгения Чикунова (Россия) – 2.22,92.

2. Алексанн Лепаж (Канада) – 2.23,40.

3. Тес Схаутен (Нидерланды) – 2.24,50.

4. Алина Змушко (Беларусь) – 2.25.17.

5. Кей-Лин Лоер (Швейцария) – 2.26.74.