Кожакин выиграл дистанцию 100 м брассом на этапе Mare Nostrum в Монако, Пригода — третий

Российский пловец Иван Кожакин одержал победу на дистанции 100 м брассом на этапе Mare Nostrum — 2026 в Монако. Россиянин завершил дистанцию с результатом 59,68 секунды.

Серебро завоевал швейцарец Каспар Корбо (59,78). Бронзовым призёром стал россиянин Кирилл Пригода (1.00,09). Ещё один российский пловец Александр Жигалов завершил дистанцию на пятом месте (1.00,15).

Плавание. Mare Nostrum — 2026. Монако. 100 м брасс, мужчины:

1. Иван Кожакин (Россия) – 59,68.

2. Каспар Корбо (Швейцария) – 59,78.

3. Кирилл Пригода (Россия) – 1.00,09.

4. Илья Шиманович (Беларусь) – 1.00,13.

5. Александр Жигалов (Россия) – 1.00,15.