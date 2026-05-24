Ян Непомнящий отреагировал на победу «Спартака» в Кубке России сезона-2025/2026

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий опубликовал пост с реакцией на победу футбольного клуба «Спартак» Москва в Суперфинале Кубка России сезона-2025/2026. В решающем матче «Спартак» обыграл «Краснодар». Основное время игры завершилось вничью (1:1), в серии пенальти точнее оказались красно-белые — 4:3. Встреча прошла в Москве на стадионе «Лужники».

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

«Москва красно-белая!» — подписал Непомнящий видео в телеграм-канале, снятое с трибуны, сопроводив его тремя эмодзи в виде победного кубка.

Непомнящий известен как болельщик «Спартака», он периодически посещает матчи футбольного и хоккейного клубов из Москвы.

«Спартак» вырвал Кубок у «Краснодара»! Помазун вышел и «прибил» Боселли с Ленини в серии!
