Ян Непомнящий отреагировал на победу «Спартака» в Кубке России сезона-2025/2026

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий опубликовал пост с реакцией на победу футбольного клуба «Спартак» Москва в Суперфинале Кубка России сезона-2025/2026. В решающем матче «Спартак» обыграл «Краснодар». Основное время игры завершилось вничью (1:1), в серии пенальти точнее оказались красно-белые — 4:3. Встреча прошла в Москве на стадионе «Лужники».

«Москва красно-белая!» — подписал Непомнящий видео в телеграм-канале, снятое с трибуны, сопроводив его тремя эмодзи в виде победного кубка.

Непомнящий известен как болельщик «Спартака», он периодически посещает матчи футбольного и хоккейного клубов из Москвы.