Грек Голомеев проплыл 50 м быстрее мирового рекорда на Enhanced Games и заработал $ 1 млн

Пловец Кристиан Цветанов Голомеев установил результат, который превзошёл действующий мировой рекорд на дистанции 50 метров вольным стилем.

В рамках соревнований Enhanced Games, которые стартовали 25 мая в Лас-Вегасе, спортсмен проплыл дистанцию за 20,81 секунды — это на 0,07 секунды быстрее официального мирового рекорда.

За превышение мирового рекорда предусмотрено вознаграждение в размере $ 1 млн.

Enhanced Games проходят в Лас-Вегасе (США) и включают соревнования по плаванию, лёгкой атлетике и силовым видам спорта. Заплывы и старты проводятся на специально оборудованной арене, совмещающей водные дорожки и зоны для других дисциплин.

Официальный старт соревнований состоялся 25 мая в 4:00 по московскому времени.

