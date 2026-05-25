Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Грек Голомеев проплыл 50 м быстрее мирового рекорда на Enhanced Games и заработал $ 1 млн

Грек Голомеев проплыл 50 м быстрее мирового рекорда на Enhanced Games и заработал $ 1 млн
Комментарии

Пловец Кристиан Цветанов Голомеев установил результат, который превзошёл действующий мировой рекорд на дистанции 50 метров вольным стилем.

В рамках соревнований Enhanced Games, которые стартовали 25 мая в Лас-Вегасе, спортсмен проплыл дистанцию за 20,81 секунды — это на 0,07 секунды быстрее официального мирового рекорда.

За превышение мирового рекорда предусмотрено вознаграждение в размере $ 1 млн.

Enhanced Games проходят в Лас-Вегасе (США) и включают соревнования по плаванию, лёгкой атлетике и силовым видам спорта. Заплывы и старты проводятся на специально оборудованной арене, совмещающей водные дорожки и зоны для других дисциплин.

Официальный старт соревнований состоялся 25 мая в 4:00 по московскому времени.

Ефимова, Рылов и другие звёзды плавания поздравили Овечкина

Материалы по теме
«Верить, пока не опустятся руки». Вице-чемпионка мира Нестерова открыла школу плавания
Эксклюзив
«Верить, пока не опустятся руки». Вице-чемпионка мира Нестерова открыла школу плавания
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android