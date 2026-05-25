Олимпийский чемпион выиграл заплыв на «допинговой Олимпиаде» без использования веществ

Двукратный олимпийский чемпион Хантер Армстронг стал победителем заплыва на 50 метров на спине на проходящих в эти дни Enhanced Games. Примечательно, что спортсмен не употреблял запрещённые вещества, несмотря на саму суть соревнований.

«Поздравляем неусиленного атлета Хантера Армстронга с первым местом на дистанции 50 метров на спине среди мужчин», — написала пресс-служба Enhanced Games в социальной сети X.

Армстронгу 25 лет. Американский пловец завоевал по золоту на Олимпийских играх 2020 и 2024 года, выступая в эстафетах. Также он является семикратным чемпионом мира в личных и командных дисциплинах.