Российский пловец Евгений Сомов выиграл две медали на «допинговой Олимпиаде»

Участник Олимпийских игр 2024 года российский пловец Евгений Сомов вошёл в тройку лучших в заплывах на 100 и 50 метров брассом на проходящих в эти дни Enhanced Games.

В заплыве на 100 метров Сомов стал вторым с результатом 59,61, уступив лишь олимпийскому чемпиону американцу Коди Миллеру (59,47).

В 50-метровом заплыве также победил Миллер (26,55), вторым стал бразилец Фелипе Лима (26,98), Сомов (27,21) замкнул тройку.

Напомним, на Enhanced Games разрешено использование допинга. Победители Игр получат по $ 250 тыс., серебряные призёры – по $ 125 тыс., а бронзовые – по $ 75 тыс. Тем, кто побьёт мировой рекорд, обещали специальный приз в размере $ 1 млн.