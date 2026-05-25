«Роснефть» провела онлайн-турнир по шахматам в честь Года единства народов России

Компания организовала масштабный корпоративный онлайн-турнир по шахматам. Соревнования, посвящённые Году единства народов России, объединили коллег из разных уголков страны.

Программа организованного в рамках спортивно-оздоровительного движения «Энергия жизни» турнира включала два дивизиона. В любительском, где за победу боролись 69 команд, победителем стал «Самаранефтегаз». В квалифицированном состязались обладатели рейтинга Федерации шахмат России или ФИДЕ. Среди 23 команд дивизиона лучшими оказались спортсмены «РН-ПД Томск».

Поддержка массового и профессионального спорта является важным направлением социальной политики «Роснефти». В апреле 2026 года сборная Компании завоевала серебро в чемпионате корпоративной лиги по шахматному блицу, а в мае 2025-го «Роснефть» провела объединивший команды из 54 дочерних сообществ турнир, посвящённый 80-летию Победы.