Российские саблистки одержали победу в командных соревнованиях на этапе КМ в Лиме

Женская сборная России по фехтованию на саблях (Яна Егорян, Алина Михайлова, Александра Михайлова, Ольга Никитина) одержала победу на этапе Кубка мира – 2026 в Лиме (Перу).
В финальном поединке россиянки были сильнее сборной Франции со счётом 45:43. Бронзовыми призёрами этапа стали саблистки Венгрии, которые были сильнее сборной Польши.
Фехтование. Кубок мира — 2026. Лима (Перу). Командные соревнования, сабля, женщины:
1. Россия.
2. Франция.
3. Венгрия.
4. Польша.
Российские фехтовальщики принимают участие в личных и командных турнирах под эгидой Международной федерации фехтования (FIE) в нейтральном статусе.