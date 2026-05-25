Российские саблистки одержали победу в командных соревнованиях на этапе КМ в Лиме

Женская сборная России по фехтованию на саблях (Яна Егорян, Алина Михайлова, Александра Михайлова, Ольга Никитина) одержала победу на этапе Кубка мира – 2026 в Лиме (Перу).

В финальном поединке россиянки были сильнее сборной Франции со счётом 45:43. Бронзовыми призёрами этапа стали саблистки Венгрии, которые были сильнее сборной Польши.

Фехтование. Кубок мира — 2026. Лима (Перу). Командные соревнования, сабля, женщины:

1. Россия.

2. Франция.

3. Венгрия.

4. Польша.

Российские фехтовальщики принимают участие в личных и командных турнирах под эгидой Международной федерации фехтования (FIE) в нейтральном статусе.