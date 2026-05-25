Стартовали Х Российско-Китайские молодёжные летние игры в Калининграде

25 мая в «Янтарь-Холле» в Светлогорске состоялась торжественная церемония открытия юбилейных Российско-Китайских молодёжных летних игр.

Программа соревнований, которые пройдут с 26 по 31 мая в Калининграде и Зеленоградске, включает в себя 12 видов спорта: бадминтон, баскетбол, бокс, волейбол, настольный теннис, пляжный волейбол, спортивную борьбу, самбо, синхронное плавание, скалолазание, ушу, художественную гимнастику. В масштабном спортивном празднике примут участие более 400 спортсменов из России и Китая.

Что нужно знать о РКИ-2026:
Более 400 участников, 12 видов спорта и уникальные медали — превью Российско-Китайских игр
В этом году РКИ приурочены к празднованию 80-летия Калининградской области. Спортсменов и гостей соревнований ожидает большая культурно-развлекательная программа с концертами, праздничными мероприятиями и активностями для всех желающих.

Специально к Играм разработаны уникальные медали с вставками из натурального янтаря – символа региона. А талисманами РКИ-2026, символизирующими национальную культуру двух стран, стали медвежонок и панда.

Знакомимся с объектами Игр в Калининграде:
Добро пожаловать! Главные объекты Российско-Китайских молодёжных летних игр
Игры в Калининграде нацелены не только на развитие резерва национальной команды, но и на укрепление отношений между Россией и Китаем. Как сообщил министр спорта России, председатель ОКР Михаил Дегтярёв, в ходе РКИ делегации стран обсудят межгосударственную повестку на подкомиссии по сотрудничеству по спорту.

Следить за всеми соревнованиями Российско-Китайских молодёжных летних игр в прямом эфире можно на телеканалах «Триколор» и в официальной группе РКИ в VK.

Интервью Натальи Ищенко о РКИ-2026:
«Каждый увезёт частичку Калининграда». Наталья Ищенко — о Российско-Китайских играх
