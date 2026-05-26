Дегтярёв рассказал, когда пройдут зимние Российско-Китайские молодёжные игры в 2027 году

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв рассказал о планах на следующие летние и зимние Российско-Китайские молодёжные игры. Принимать их будет Китай.

«Мы сейчас встречались с вице-президентом Олимпийского комитета КНР и определили, что в декабре 2027 года в Китае проведут зимние Игры. Сейчас мы определяем время и место для летних Игр», — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.

В понедельник, 25 мая, в «Янтарь-Холле» в Светлогорске состоялась торжественная церемония открытия юбилейных Российско-Китайских молодёжных летних игр. Соревнования пройдут с 26 по 31 мая в Калининграде и Зеленоградске. Программа включает в себя 12 видов спорта: бадминтон, баскетбол, бокс, волейбол, настольный теннис, пляжный волейбол, спортивная борьба, самбо, синхронное плавание, скалолазание, ушу, художественная гимнастика.

