Михаил Дегтярёв: без России и Беларуси целостность мирового спорта невозможна!

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв рассказал о планах создать совместные с КНР и КНДР взрослые спортивные соревнования по модели Российско‑Китайских молодёжных игр. Формат должен дополнять, а не заменять чемпионаты мира и Олимпиады.

«Вместе с КНР и КНДР прорабатываем форматы соревнований для взрослых, похожие на Российско-Китайские молодёжные игры. Это интересно и полезно. Я уже не раз говорил, что этот формат не вместо международных соревнований, а вместе. Это дополнительная спортивная активность, имеющая не только спортивное значение, но и гуманитарное. Это укрепление дружбы, добрососедства между странами. Мы ни в коем случае не заменяем этими форматами чемпионаты мира или Олимпийские игры. Наш курс в международную спортивную семью продолжается. Ждите положительные новости, они будут появляться почти каждую неделю. Будем возвращаться, потому что без России и Беларуси целостность мирового спорта невозможна! Если исключать страны и спортсменов за вооружённые конфликты, за какие-то действия правительства, политические перепалки, от мирового спорта ничего не останется. Наша позиция такая: мы никому и никогда не желаем того, что последние несколько лет делают с Россией и российским спортом. Никому не пожелаем! Россия должна вернуться на международную арену, целостный спорт должен быть восстановлен. Эта страница должна быть перевёрнута», — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.