Президент СКР Гуляев: задача — полноценно вернуться на международную арену

Президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев сообщил, что главная задача СКР и Федерации фигурного катания на коньках России — добиться от Международного союза конькобежцев (ISU) допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Очень надеюсь на принятие членами совета ISU правильного решения. На сегодняшний момент мы обсуждаем допуск молодых спортсменов. Задача для нас — полноценно, хотя бы молодым, вернуться на международную арену. Но это не значит, что мы незаслуженно забываем наших взрослых. Это несколько другая задача, для принятия того или иного решения у ISU должно быть больше аргументов. А вот каких — сложный вопрос», — приводит слова Гуляева «РИА Новости Спорт».