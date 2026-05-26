На первом этапе «Золота Ладоги» пьедестал заняли велогонщики одной команды

Российский велогонщик Александр Шакотько, выступающий за команду «Мангазея – Московский спорт», стал победителем первого этапа международной многодневной велогонки «Золото Ладоги». Гонка в третий раз подряд открывает программу Спортивных игр Петербургского международного экономического форума.

Первый этап стартовал в карельском городе Олонец. Спортсмены из 15 профессиональных команд России, Беларуси и Казахстана преодолели 124 км и финишировали в Питкяранте.

Весь пьедестал почёта по итогам первого этапа заняли велогонщики из команды «Мангазея – Московский спорт». Дебютант гонки Александр Шакотько опередил прошлогоднего победителя «Золота Ладоги» Арсения Хомякова, третьим финишировал Савва Морозов.

«Этап начали спокойно, но примерно к первому спринтерскому финишу от нас в отрыв ушла группа гонщиков. Благодаря хорошей командной работе получилось их догнать, а потом хорошо проехать до конца. Всё решил очень коварный финиш – важно было правильно пойти последний поворот, от этого и зависела победа. Сегодня мне ещё понравилась погода, несмотря на встречный ветер, надеюсь, такая погода будет и на остальных этапах. Это «Золото Ладоги» – дебютное для меня, и я очень постараюсь сохранить майку лидера до конца гонки», — пояснил победитель этапа.

Александру Шакотько вручили жёлтую майку лидера, в ней гонщик начнёт следующий этап. Российский бренд VTR подготовил майки с уникальным дизайном, который отсылает к пейзажам Карелии, достопримечательностям Санкт-Петербурга и Выборга.

«Сегодня был хороший равнинный этап с техничным финишем – сложность в том, что последний километр идёт под спуск и на высокой скорости. Два поворота – и вот уже трудно сменить свою позицию на скорости за 60 км/ч. Всё правильно сделали ребята из «Мангазея – Московский спорт», а вот сборная России немного тактически ошиблись», – отметил генеральный менеджер сборной России по велосипедному спорту на шоссе Ренат Хамидулин.

«Вообще мне понравился почти весь пелотон, конкуренция была на уровне. Классно выглядела команда из Казахстана, Volga Union, тюменская команда», — дополнил Ренат Хамидулин.

Второй этап пройдёт 26 мая в городе Питкяранта. Гонка будет круговой – велогонщики проедут 104 км (20 кругов по 5,2). Общий маршрут профессионального зачёта веломногодневки составляет 800 км (семь этапов).

«По большому счёту у нас в стране всего две такие длинные гонки – «Золото Ладоги» и «Дружба народов Северного Кавказа», таких гонок не много и в Европе, – добавил Ренат Хамидулин. – Мы очень благодарны организаторам, ведь «Золото Ладоги» уже четвёртый год занимает важную позицию в нашем календарном плане».

Впервые в программу велогонки включены зачёты для мужских и женских любительских команд. В первый раз участниками «Золота Ладоги» станут паравелосипедисты, в их числе – трёхкратный чемпион мира Алексей Обыденнов.

Призовой фонд гонки составит 3 млн рублей. Он будет распределён среди лучших в зачётах для профессионалов из разных стран, любительских велоклубов и корпоративных команд. Все участники любительского зачёта будут застрахованы «СберСтрахованием».

Организаторы велогонки «Золото Ладоги» – Фонд Росконгресс при поддержке Минспорта России и Федерация велосипедного спорта России.

