Президент МОК Ковентри: мы не должны выплачивать вознаграждения на Олимпийских играх

Президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри заявила, что Олимпийские игры должны сохранять модель солидарности и не вводить прямых выплат за участие или победу.

«Не верю в выплату вознаграждений спортсменам. Я родом из небольшой страны, пришла из вида спорта, где спортсменам не всегда хорошо платят, по‑прежнему считаю, что мы не должны выплачивать вознаграждения спортсменам на Олимпийских играх», — приводит слова Ковентри Sport Nation.

Кирсти Ковентри — зимбабвийская пловчиха и спортивный функционер, двукратная олимпийская чемпионка (2004 и 2008 гг., дистанция — 200 м на спине). Участвовала в пяти Олимпийских играх (2000–2016), выиграла в общей сложности семи олимпийских медалей (включая два золота, четыре серебра и одну бронзу) — это семь олимпийских наград из восьми, когда‑либо полученных Зимбабве.

