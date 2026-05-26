«Китай и Россия связаны глубокой дружбой». В Калининграде открылись РКИ-2026

25 мая в светлогорском «Янтарь-Холле» состоялась торжественная церемония открытия Х Российско-Китайских летних молодёжных игр. В этом году соревнования пройдут сразу в трёх городах празднующей 80-летие Калининградской области.

Программа юбилейных соревнований включает 12 видов спорта. Более 400 атлетов из России и Китая разыграют 87 комплектов наград.

О важном историческом подтексте при выборе места проведения состязаний рассказал министр спорта РФ, председатель ОКР Михаил Дегтярёв: «Мы находимся в самой западной точке России, в Калининграде. Калининградская область отмечает 80 лет. Очень важно с исторической точки зрения, что здесь, в Европе, поднимут флаги России и Китая. Это особенно важно в год 81-летия победы в Великой Отечественной войне».

В Калининградской области были рады возможности провести столь крупные соревнования.

«Так получилось, что у нас совпадают несколько дат. Это 30-летие партнёрства между Россией и Китаем, 25-летие подписание договора о добрососедстве и дружбе, 80-летие Калининградской области. Очень хорошо, что такие значимые даты у нас объединились в один праздник на территории Калининградской области», – заявил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Одна из ключевых целей Игр – укрепление сотрудничества и поддержание дружеских отношений между странами.

«Китай и Россия связаны глубокой дружбой. Спорт как важная составная часть китайско-российских гуманитарных обменов становится всё более яркой визитной карточкой для взаимопонимания и укрепления дружбы между народами двух стран», – отметил вице-президент Олимпийского комитета КНР Чжан Цзяшэн.

В приветственной речи этот аспект выделил президент России Владимир Путин.

«Проведение Игр в полной мере отражает традиционно партнёрские, дружественные отношения между народами России и Китая, является важной составляющей нашего гуманитарного взаимодействия», – написал президент РФ.

А Михаил Дегтярёв поделился планами на дальнейшее продолжение сотрудничества:

«У нас готовятся соревнования и в рамках ШОС, и в рамках БРИКС. Сейчас в двустороннем формате проходят Российско-Китайские молодёжные игры. Это позволяет обмениваться опытом. У нас на образовательном уровне хорошее взаимодействие: наши вузы дружат, обмениваются информацией, студентами. Всё это укрепляет дружбу», — отметил министр спорта РФ.

РКИ-2026 пройдут в Калининградской области с 25 по 31 мая.