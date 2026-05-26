Президент МОК: спортсмены не должны нести ответственность за решения их правительства

Президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри рассказала об олимпийских ценностях, которые спортсмены воплощают в себе.

«Совершенно чётко понимаю, что, на мой взгляд, спортсмены не должны нести ответственность за решения, которые принимают их правительства, но в таком случае ответственность спортсмена состоит в том, что он живёт в соответствии с олимпийскими ценностями и воплощает их в себе. Поэтому, если они продвигают ценности, с которыми мы не согласны, мы должны быть достаточно сильной организацией и иметь соответствующие механизмы, чтобы заявить: вам не разрешено участвовать в Играх», — приводит слова Ковентри Sport Nation.