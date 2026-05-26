Чемпионат мира по борьбе — 2026 перенесён из Бахрейна в Казахстан

Бюро Объединённого мира борьбы (UWW) приняло решение перенести чемпионат мира по борьбе 2026 года из Бахрейна в Казахстан. Об этом сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

«Из-за ситуации на Ближнем Востоке было принято решение о переносе чемпионата мира из Манамы (Бахрейн). На проведение претендовали две другие азиатские борцовские державы — Киргизия и Казахстан. С перевесом в один голос право проведения передано Астане», — приводит слова президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили пресс-служба организации.

Чемпионат мира — 2026 по борьбе пройдёт с 24 октября по 1 ноября.