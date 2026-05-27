Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

На Российско-Китайских молодёжных играх были разыграны и вручены первые медали

На Российско-Китайских молодёжных играх были разыграны и вручены первые медали
Комментарии

Сегодня, 26 мая, были разыграны и вручены первые медали Х Российско-Китайских молодёжных игр. Комплекты наград разыграли в командном турнире в настольном теннисе.

В мужских соревнованиях победу одержала сборная Китая. Матчевая серия завершилась со счётом 3-1.

Фото: Оргкомитет РКИ-2026

Российская команда (Лев Цветков, Евгений Васиков, Иван Романенко, Никита Рыбаков и Богдан Семёнов) заняла второе место.

Фото: Оргкомитет РКИ-2026

Сборная Китая забрала золотые медали и в женском турнире. Теннисистки из Поднебесной обыграли россиянок (Злата Терехова, Александра Бокова, Есения Широкова, Ульяна Тимашева, Арина Абдуллина) со счётом 3-1.

Церемония награждения прошла на острове Канта в Калининграде прямо у стен Кафедрального собора.

Материалы по теме
Российско-Китайские игры стартовали в Калининграде. Чем запомнилась церемония открытия?
Фото
Российско-Китайские игры стартовали в Калининграде. Чем запомнилась церемония открытия?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android