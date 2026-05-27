На Российско-Китайских молодёжных играх были разыграны и вручены первые медали

Сегодня, 26 мая, были разыграны и вручены первые медали Х Российско-Китайских молодёжных игр. Комплекты наград разыграли в командном турнире в настольном теннисе.

В мужских соревнованиях победу одержала сборная Китая. Матчевая серия завершилась со счётом 3-1.

Российская команда (Лев Цветков, Евгений Васиков, Иван Романенко, Никита Рыбаков и Богдан Семёнов) заняла второе место.

Сборная Китая забрала золотые медали и в женском турнире. Теннисистки из Поднебесной обыграли россиянок (Злата Терехова, Александра Бокова, Есения Широкова, Ульяна Тимашева, Арина Абдуллина) со счётом 3-1.

Церемония награждения прошла на острове Канта в Калининграде прямо у стен Кафедрального собора.