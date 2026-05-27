Чемпионат Европы по художественной гимнастике — 2026: расписание на 27 мая

Сегодня, 27 мая, начнутся соревнования на проходящем в Варне, Болгария, чемпионате Европы по художественной гимнастике. Начало — в 10:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием турнира.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике — 2026. Квалификация, командное многоборье, юниоры (время московское):

10:00 — 12:00 — индивидуальная программа, группа А;

12:10 — 14:10 — индивидуальная программа, группа В;

15:30 — 17:30 — индивидуальная программа, группа С;

17:40 — 19:40 — индивидуальная программа, группа D.

Всего в Болгарии выступят 12 россиянок, среди которых будут и юниорки. Спортсменки из этой возрастной категории получили право выступить на взрослом турнире.