Татарева — о ЧЕ по гимнастике: уверена, что Россия будет на пьедестале

Чемпионка мира и Олимпийских игр Анастасия Татарева отметила, что сборной России по художественной гимнастике будет непросто на чемпионате Европы в Болгарии — спортсменок ждут состязания с куда более опытными соперницами.

«К сожалению, перед этим чемпионатом Европы наши спортсменки не на всех международных стартах выступали, а гимнасткам очень важна постоянная практика. Посмотрим, какие в Варне будут показаны результаты, всё очень непредсказуемо. Но знаю, что у нас работает очень сильная команда специалистов, поэтому надеюсь, что девочки покажут всё, на что способны.

Повторюсь, у нас было очень большой перерыв, а профессиональным спортсменам очень важно регулярно выходить на мировую арену. У нас много молодых спортсменок, которые не имеют такого опыта, как у их соперниц. Конечно, нашим девочкам будет непросто сразу ворваться и что-то показывать. Хотя, кто знает, может сейчас они выйдут — и все медали возьмут. А может быть и постепенное движение вверх, но уверена, что Россия будет на пьедестале», — приводит слова Татаревой ТАСС.

Россия возвращается! Смогут ли наши гимнастки выиграть золото под своим флагом?
